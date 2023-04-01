Fenerbahçe, Çukurova'ya set vermedi

Fenerbahçe Opet, ligde Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 19:14
Fenerbahçe, Çukurova'ya set vermedi
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Şiirsel Merve Altın, Pınar Atasever, Kharchenko, Ceren Baysal)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Aslı Kalaç, Buse Ünal)

Setler: 17-25, 17-25, 15-25

Süre: 66 dakika (23, 24, 19)


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