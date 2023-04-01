Fenerbahçe, Çukurova'ya set vermedi
Fenerbahçe Opet, ligde Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Şiirsel Merve Altın, Pınar Atasever, Kharchenko, Ceren Baysal)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Aslı Kalaç, Buse Ünal)
Setler: 17-25, 17-25, 15-25
Süre: 66 dakika (23, 24, 19)
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi
- Z kuşağı 'tek adama' karşı
- Kerem Kınık’ı belgeler yalanladı
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- 'Kılıçdaroğlu’na tenkitler sağduyudan uzaktır'
- Şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı
- RTÜK'ten ceza yağdı: 5 hafta yayın durdurma kararı!