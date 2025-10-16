Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden!

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan devralan Başkan Sadettin Saran, Samandıra'da köklü değişikliklere imza attı.
Sarı-lacivertliler, yeni yönetimin gelmesiyle birlikte Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yollarını ayırmıştı.
Kulüp içinde değişiklik yapmak için çalışmalarını sürdüren Sadettin Saran yönetiminden bir karar daha çıktı.
Fenerbahçe Kulübü, yeni yapılanma kapsamında futbol A takımı scout ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde yer alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.