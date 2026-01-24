Fenerbahçe’de Beto hamlesi

Fenerbahçe, Everton forması giyen forvet Beto’yu istiyor. Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki santrfor için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifini resmen iletti.

Gineli futbolcunun menajeri F.Bahçe yönetimiyle görüşmek için dün İstanbul’a gelip masaya oturdu.

Everton ise Sarı-Lacivertli kulüple yaptığı ilk temasta daha önce de talip olduğu Nesyri’yi bir kez daha istedi. İngiliz kulübü, Nesyri-Beto takasına açık olduklarını ifade etti.

Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya varan Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Sarı-Lacivertlilerden ayrılması beklenen Nesyri’ye teklifini iletip beklemeye geçti. Önceki gece İstanbul’a dönen ve dün takımla çalışan Faslı forvet Juventus’un teklifini düşünüyor. F.Bahçe ile Juventus, 5 milyon Avro kiralama bedeli, 19 milyon Avro satın alma opsiyonu ve 3 milyon Avro bonus karşılığında anlaştı.