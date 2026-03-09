Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de görev yapmıştı: Engin Fırat hayatını kaybetti!

Fenerbahçe'de görev yapmıştı: Engin Fırat hayatını kaybetti!

9.03.2026 10:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'de görev yapmıştı: Engin Fırat hayatını kaybetti!

Bir dönem Fenerbahçe'de de yardımcı antrenörlük yapan teknik direktör Engin Fırat, İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Lübnan'ın Nejmeh SC takımını çalıştıran Türk teknik direktör Engin Fırat'ın hayatını kaybetti.

Fırat'ın Beyrut'tan Adana'ya seyahat ederken İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirildi.

Lübnan kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Engin Fırat'ın ölümüyle ilgili şu paylaşım yapıldı:

"Nejmeh Kulübü, Beyrut'tan ülkesine gitmek için ayrıldıktan birkaç saat sonra İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybeden teknik direktör Engin Fırat'ın yasını büyük bir üzüntü ile tutuyor.

Rahmetli kulüpte geçirdiği süre boyunca profesyonel bağlılığı ve yüksek ahlakı ile tanınıyordu, takım saflarında ve Nejmeh ailesi üyeleri arasında iyi bir izlenim bıraktı.

Kulüp yönetimi, teknik ve idari kadro, oyuncular ve Nejmeh Kulübü seyircileri, cömert ailesine ve sevenlerine en derin başsağlığı ve içten başsağlığı dileklerinde bulunuyor, Tanrı'dan rahmet dileyerek onlara sabır ve teselli versin.

Huzur içinde yat Engin Fırat."

ENGİN FIRAT KİMDİR?

1970 yılında İstanbul'dan doğan Engin Fırat'ın antrenörlük kariyeri, 2002 yılında Fenerbahçe'de Werner Lorant'ın yardımcılığını üstlenmesiyle başladı. Fenerbahçe'den sonra Almanya'nın yolunu tutan Fırat, LR Ahlen'de yine Lorant ile çalıştıktan sonra Güney Kore'de Incheon United ve Sivasspor gibi ekiplerde görev aldı. İran futbolunda Saipa FC ve Sepahan gibi kulüplerde çalışan Fırat, İran futbolunun efsane ismi Ali Daei'nin yardımcısı olarak İran Milli Takımı'nda da önemli roller üstlendi. 2019 yılında Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Fırat, 2021-2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı'nın başında 21 maça çıktı. Engin Fırat son olarak, 8 Şubat 2026'da Lübnan'ın en önemli kulüplerinden Nejmeh SC ile sözleşme imzalamıştı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #hayatını kaybetti #Engin Fırat

İlgili Haberler

Engin Fırat: 'Ion Nicoleascu Türk futboluna çok uygun'
Engin Fırat: 'Ion Nicoleascu Türk futboluna çok uygun' Kenya Milli Takımı’nı çalıştıran Teknik Direktör Engin Fırat, Trabzonspor’un transfer gündeminde olan eski öğrencisi Moldovalı Ion Nicoleascu’yu değerlendirdi. Fırat, Nicoleascu'nun Türk futboluna çok uygun olduğunu dile getirdi.
Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat: Kuntz ile devam edilmeli
Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat: Kuntz ile devam edilmeli Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, hazırlıksız yapılacak teknik direktör değişikliklerinin istikrarı bozacağını ve bu sebeple de A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yola devam edilmesi gerektiğini söyledi.
Engin Fırat'lı Kenya, Rusya ile yenişemedi!
Engin Fırat'lı Kenya, Rusya ile yenişemedi! Engin Fırat'ın yönetimindeki Kenya Milli Takımı hazırlık maçında Rusya ile berabere kaldı.