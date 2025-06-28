Fenerbahçe'de Szymanski için ayrılık vakti!

Sarı-lacivertli yönetim Sebastian Szymanski'ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

2023 yılında Fenerbahçe ile anlaşan 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu geçtiğimiz sezon performans olarak bir hayli geriye gitmişti.

Teknik Direktör Mourinho tüm eleştirilere rağmen her fırsatta, "3 tane Szymanski olsa hepsini oynatırım" diyerek oyuncusuna sahip çıksa da Portekizli hocanın yönetime verdiği raporda Polonyalı orta sahayı yeni sezonda düşünmediğini belirttiği öğrenildi.

Özellikle İtalyan kulüplerinden teklifler alan Szymanski'nin de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 53 maça çıkan Szymanski, takımına 7 gol ve 9 asistlik katkıda bulundu.



