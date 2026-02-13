Fenerbahçe'de tarihi imza: Sadettin Saran 'Bu bir veda değil' diyerek duyurdu!

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Milli voleybolcu için Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve genel sekreter Orhan Demirel de yer aldı.

Törende konuşan Sadettin Saran'ın açıklamaları şöyle:

“"Sevgili Eda, bu kulüp için sadece bir kaptan olmadı. Duruşu, her zor anda sorumluluğu almasıyla bu kariyeri inşa etti. Eda Erdem, Fenerbahçe formasını taşımanın ne demek olduğunu, kazanırken de kaybederken de nasıl dimdik durulacağını hepimize gösterdi. Onun asıl hikayesi vazgeçmediği anlarda, sessizce omuzladığı yüklerde, 'Ben buradayım' dediği her zor günde yazıldı. Bugün atılan bu imza bir veda değildir. Bu imza bu armaya adanmış yılların, emeğin, inancın kulüp tarihine kazınmasıdır. Eda sadece Fenerbahçe'ye imza atmadı, Fenerbahçe'yi yaşadı. Sen bu camianın gururusun.”

“SAHADAKİ YOLCULULUĞUNU KULÜBÜMÜZÜN BİR ÜYESİ OLARAK TAÇLANDIRACAK”

“Eda Erdem, bu arma için 2 yıl daha sahada kalacak; mücadele etmeye, liderlik etmeye ve bu formayla yeni hikaye ve zaferler yazmaya devam edecek. 2 yıllık sözleşmenin ardından, Sarı-Lacivert forma altında 20. yılını tamamlayacak ve sahadaki yolculuğunu kulübümüzün bir üyesi olarak taçlandıracak.”

Sadettin Saran'ın konuşmasının ardından söz alan Eda Erdem ise şu açıklamaları yaptı:

"Sadece imza atmaya değil, büyük bir gururla imza atmaya geldim. 2008 yılında bu kulübün kapısından girdiğimi dün gibi hatırlıyorum. Sadece bir transfer değil, benim için bir hayalin gerçekleşmesiydi. O gün sırtıma geçirdiğim bu forma, zamanla ailem oldu. Kariyerim boyunca bu kadar güçlü bir bağ kuracağımızı hayal edemezdim. Bu formayı 20. seneme taşıma imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu güven ve inanç benim için çok kıymetli oldu. Herkese yürekten teşekkür ediyorum. Son ana kadar aynı inançla ve aynı sorumlulukla mücadele edeceğime söz veriyorum. Sırtımda 20 yıl, bir ömür Fenerbahçe. İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe'deyim."

“KARİYERİMİ ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞUYLA NOKTALAMAK İSTİYORUM”

"Fenerbahçe benim hayatımda her zaman olacak. Kulübümüz bana 'Eda sana şu konuda ihtiyacımız var' derse, her zamana buradayım. Ömür boyu. Bu 2 senenin sonunda kulüple Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış şekilde kariyerimi bitirmek istiyorum. Çok fazla başarı ve gurur var ama şu anda bir şey söylemek için erken. Bu iki sezonu keyif alarak ve takıma en iyi şekilde yardımcı olarak geçireceğim. "Sonrasını göreceğiz. Yavaş yavaş hazır olduğumu düşünüyorum.