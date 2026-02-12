Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Tek düşüncemiz...'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Doğan, toplantıda yeni sezon planlamasına yönelik birçok başlığın ele alındığını belirterek, "Kulüpler Birliği toplantısında yabancı oyuncu uygunluğu, yayın havuzu dağılımı, müsabaka saatlerinin düzenlenmesi ve oyun kalitesinin artırılması gibi konular gündeme geldi. Türkiye Süper Ligi'nde saha zeminleri projesiyle ilgili önemli çalışmalar yapıldı. Ayrıca kulüplerin talep ettiği B takım projesi ve hak mahrumiyeti konusu da görüşüldü. Bugün yaptığımız çalışma sonucunda bazı kararlar aldık. Bunları federasyonla paylaşacağız" dedi.

FENERBAHÇE MAÇI İÇİN AÇIKLAMA

Önlerindeki Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Doğan, "Hakemin etkin olmadığı, hak edenin kazandığı, centilmence bir maç olmasını diliyorum. Fenerbahçe'yi Trabzon'da en güzel şekilde misafir edeceğiz. Tek düşüncemiz kazanmak. Maçın sahada oynandığı, yanlış kararların olmadığı bir maç diliyorum" ifadelerini kullandı.

Doğan, yabancı oyuncu kuralına ilişkin henüz netleşmiş bir karar olmadığını belirtti:

"Şu an bir karar yok ama genç oyuncularla ilgili kulüplerimizin bazı talepleri var. Federasyonla görüşmeden detay veremem. Onlarla görüştükten sonra sizleri bilgilendiririz."

YAYIN GELİRLERİ KONUSU

Yayın havuzu dağılımıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Trabzonspor Başkanı, şunları söyledi:

"Şampiyonlukla alakalı dağıtılan rakamlar var kulüplerin. Bunun yeniden düzenlenmesi gündeme geldi. Kulüpler arasında olumlu ve olumsuz görüşler oldu. Federasyon başkanımızla görüştükten sonra paylaşacağız.

Ali Koç da burada ciddi emek vermişti. Ben de elimden geleni yapıyorum. Bugün alınması gereken kararların tamamı alındı ancak karar verici kurum TFF'dir. Bu hafta federasyonla paylaşacağız."

B TAKIM UYGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

B takım projesine ilişkin ise Doğan, sürecin federasyon onayına bağlı olduğunu ifade etti:

"Katılmak isteyen kulüpler taleplerini iletti. Biz federasyona resmi yazımızı vereceğiz. Ondan sonrası sistemin nasıl kurulacağı ve uygulamanın nasıl olacağıyla ilgili süreç. Özellikle alt liglerde en büyük sorun konaklama ve seyahat maliyetleri. A Takımla seyahat edildiğinde bu maliyetlerin birçoğu azalacaktır. Federasyon uygun görürse önümüzdeki sezon uygulamaya geçilebilir."