Fenerbahçe’de Tedesco dönemi resmen başladı: 'Aile olmalıyız'

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi dün başladı.

İtalyan çalıştırıcı, Sarı-Lacivertli takımın başında Samandıra’da ilk antrenmanına çıktı. 39 yaşındaki hoca, “Hep birlikte başaracağız. Zamanımız yok, hemen başarılı olmamız gerekiyor. Takımdaki her oyuncuyu kullanacağız. Tüm kulvarlarda maksimumu elde etmek için buradayız ama bunu yapmak için çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Lig hedefimiz var, Avrupa kupalarındaki hedeflerimiz var” dedi.

Tedesco, “Taraftarlarımızın teknik direktörü olmaktan dolayı çok gururluyum. Bizim maç maç hedeflerimize ulaşabilmemiz için herkese ihtiyacımız var. Her şeyden önce aile olmaya ihtiyacımız var; oyunculara, çalışanlara ve taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Fenerbahçe’den gelen teklifi duyduğumda tamamen farklı hissettim. Çok iyi bir etki bıraktı bende. Çok iyi hisler uyandırdı. Kariyerimde bu duyguyu istiyordum çünkü böyle kulüplerde çalışmaktan her zaman çok keyif aldım” diye konuştu.