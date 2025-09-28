Fenerbahçe’de yeni dönem: Kocaman ve Demirel ikilisi artık çok yakın

F.Bahçe'ni yeni başkanı Sadettin Saran, futboldaki yeni yapılanma için artık geri sayımda...

Ali Koç döneminde seçim öncesi göreve getirilen teknik direktör Tedesco ile görüşülüp hafta başında yolların ayrılması planlanıyor.

Sonrasında Aykut Kocaman’ın F.Bahçe’nin yeni teknik direktörü olarak göreve başlaması, yardımcılığını da Volkan Demirel’in üstlenmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli camiayı çok iyi tanıyan, taraftarların beklentisinin farkında olan Kocaman-Demirel ikilisinin, başkan Saran’ın ısrarla vurguladığı, “Kadıköy cehennemi”ni ve “Samandıra ruhu”nu yeniden canlandıracağına inanılıyor.

Rıdvan Dilmen’in 1988-89 sezonunda 103 golle şampiyon olan F.Bahçe’nin efsane kadrosunu dün kahvaltıda bir araya getirmesi, bir anlamda Aykut Kocaman’ın yeni görevinin kutlaması şeklinde yorumlandı. Kahvaltıda İsmail Kartal’ın olmaması dikkat çekti. Saran yönetimi, Tedesco’nun yardımcısı Gökhan Gönül’le de yolları ayırma kararı aldı.

KADIKÖY’DE RAKİBİ ANTALYASPOR

F.Bahçe Süper Lig’de bugün 20.00’de Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Antalyaspor’u konuk edecek. Ali Yılmaz’ın yöneteceği ve beIN Sports 1’in yayımlayacağı mücadelede SarıLacivertlilerin tek eksiği Jhon Duran.