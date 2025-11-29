Fenerbahçe’de yönetim, teknik heyet ve futbolcular derbiyi sabırsızlıkla bekliyor: ‘Pazartesi görüşürüz’

Fenerbahçe'de tüm planlar Galatasaray derbisinde galibiyet ve liderlik üzerine yapılıyor. Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Tedesco yönetiminde yenilmezlik serisi yakalayıp SarıKırmızılılarla arasındaki puan farkını 1’e düşüren Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy’de büyük bir zafer yaşamak için kenetlendi.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Ferencvaros maçının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde herkes Galatasaray derbisine konsantre olmuş durumda. Başkan Saran ve yönetim, hafta sonunu Samandıra’da takımla birlikte geçirecek. Tedesco ve ekibi, dün itibarıyla Galatasaray analizlerini yapmaya başladı. 3 gün boyunca Sarı-Kırmızılı takımın artıları ve eksileri tüm detaylarıyla hem sahada hem toplantılarda oyunculara adeta ezberletilecek.

Tedesco, “Derbilerde bahaneye yer yoktur. İştahlı, hazır ve taze olacağız. Çok önemli bir maç. Hem bizler hem ailelerimiz hem taraftarlar için. Derbiye yüzde yüzümüz ile hazırlanacağız” yorumunu yapıyor.

Son maçların yıldızı Asensio ise “Pazartesi görüşürüz” yorumuyla taraftarın derbi sloganını belirledi. Yönetim, pazar günü takıma derbi için belirledikleri rekor primi açıklayacak.

Sarı-Lacivertli futbolcular, derbi galibiyetinin camia için çok önemli olduğunun bilincinde. Takım hem liderliği almak hem de geçen sezon Kadıköy’de kaybedilen 2 derbinin yaralarını kapatmak istiyor. Taraftarlar derbide Kadıköy’ü tamamen dolduracak ve özel bir tribün şovla takımı maça motive edecek.