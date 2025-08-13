Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den büyük yükseliş: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!

13.08.2025 10:05:00
Fenerbahçe, Feyenoord'u devirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu biletini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların ardından kulüpler sıralaması güncellendi.

Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu.

Takımlarımızın da sıralamadaki yeri belli oldu.

Temsilcilerimizin güncel UEFA kulüpler sıralaması şu şekilde:

1. Real Madrid: 123 bin 500 Puan

2. Bayern Münih: 114 bin 250 Puan

3. Inter: 113 bin 250 Puan

4. Manchester City: 108 bin 750 Puan

5. Liverpool: 107 bin 500 Puan

6. PSG: 100 bin 500 Puan

7. Bayer Leverkusen: 91 bin 250 Puan

8. Borussia Dortmund: 90 bin 750 Puan

9. Barcelona: 89 bin 250 Puan

10. Atletico Madrid: 83 bin 500 Puan

39. Fenerbahçe: 50 bin 250 Puan

*Sezona 49. başlayan Fenerbahçe, bu turla birlikte 39. sıraya yükseldi.

49. Galatasaray: 41 bin 750 Puan

84. Başakşehir: 19 bin Puan

107. Beşiktaş: 15 bin Puan

127. Sivasspor: 12 bin 500 Puan

146. Trabzonspor: 11 bin Puan

172. Konyaspor: 8 bin 600 Puan

172. Adana Demirspor 8 bin 600 Puan

172. Samsunspor: 8 bin 600 Puan

