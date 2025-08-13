Fenerbahçe'den büyük yükseliş: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!

Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu.
Takımlarımızın da sıralamadaki yeri belli oldu.
Temsilcilerimizin güncel UEFA kulüpler sıralaması şu şekilde:
1. Real Madrid: 123 bin 500 Puan
2. Bayern Münih: 114 bin 250 Puan
3. Inter: 113 bin 250 Puan
4. Manchester City: 108 bin 750 Puan
5. Liverpool: 107 bin 500 Puan
6. PSG: 100 bin 500 Puan
7. Bayer Leverkusen: 91 bin 250 Puan
8. Borussia Dortmund: 90 bin 750 Puan
9. Barcelona: 89 bin 250 Puan
10. Atletico Madrid: 83 bin 500 Puan
39. Fenerbahçe: 50 bin 250 Puan
*Sezona 49. başlayan Fenerbahçe, bu turla birlikte 39. sıraya yükseldi.
49. Galatasaray: 41 bin 750 Puan
84. Başakşehir: 19 bin Puan
107. Beşiktaş: 15 bin Puan
127. Sivasspor: 12 bin 500 Puan
146. Trabzonspor: 11 bin Puan
172. Konyaspor: 8 bin 600 Puan
172. Adana Demirspor 8 bin 600 Puan
172. Samsunspor: 8 bin 600 Puan