Fenerbahçe'den Cenk Tosun kararı: TFF'ye bildirildi!

15.01.2026 21:14:00
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki futbolcu Cenk Tosun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli golcü Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. Cenk Tosun'un sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye resmi olarak bildirildi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Cenk Tosun'un yeni adresiyle ilgili olarak ise Kasımpaşa iddiaları ön plana çıktı. Deneyimli forvetin, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya transfer olmasının gündemde olduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin netlik kazanmasının beklendiği ifade ediliyor.

29 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Fenerbahçe kariyerinde 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

