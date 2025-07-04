Fenerbahçe'den fikstür çekimi öncesi tepki: 'TFF'ye gerekli uyarıları yaptık!'

Trendyol Süper Lig'de 2025/2026 sezonunun kura çekimi öncesi Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü açıklamalarda bulundu.

Belgü'nün açıklamaları şöyle:

"TFF'de mevcut yönetim, geçen yönetime göre çok şeffaf davranıyor. Fikstür çekimi için bilgi verdiler, endişelerimizi ilettik. Dünyada ve Avrupa'daki fikstür çekimlerine göre farklı bir uygulama yapılıyor burada. Ayrıca denetimler var. Adil bir düzen bulunuyor. Bizde fikstürün dağılımı belli ama takımları sıralarken toplar çekiliyor. Geçen sene Galatasaray ve Fenerbahçe ayrı tutuluyordu. Bu sene Beşiktaş da bunun içine katıldı. Kulüp olarak düşüncemiz fikstür ya her gözü önünde çekilsin açıkça ya da Avrupa'daki gibi olmalı. İkisinin ortası yapılıyor bizde ve doğru olduğunu düşünmüyorum. TFF zamanın geç olduğunu ve bazı söylediklerimize katılmadıklarını söyledi.

6 numaralı topu çeken yandı! 7 defa Avrupa kupalarından sonra deplasmana gidecek. Diğerleri 3-4 kez gidecek! Bu haksız bir rekabet! 12 tane kısıtlama var, bu çok fazla! Bazıları doğru, bazıları eksik ve gereksiz! Geçen sene 69 gün Galatasaray, İstanbul'da maç oynadı. Biz devamlı deplasmana gittik ve Avrupa maçlarıyla çakışınca problem oluyor! Birinci devre önde giden takım, ikinci devre avantaj sağlıyor. O yüzden 69 günlük süreç çok! İstanbul takımlarının 6 maç gibi sınırlaması var! Yani 6 maçı bir takım İstanbul'da oynayabilecek! Bunun 4 maç olması gerektiğini düşünüyorum.

Beşiktaş-Galatasaray maçlarında 10 kez Beşiktaş ilk yarı içeride, ikinci yarı deplasmanda oynadı. Biz de 3 senedir ilk maçı Kadıköy'de oynuyoruz, sonra Galatasaray'a gidiyoruz. Halil Umut Meler'e saldırı sonrası geçmiş TFF maçları erteledi. Ertelenen maçlar aynı şekilde oynansa, Galatasaray orada Muslera'sız Sivas'a gidecekti. Liglerin kaydırılmasını bir daha istemiyoruz! TFF'ye gerekli uyarıları yaptık! İnşallah adil bir fikstür çekilir. 6. topu çeken yandı!"



