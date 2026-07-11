Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den Jantunen'e veda

Fenerbahçe'den Jantunen'e veda

11.07.2026 15:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den Jantunen'e veda

Fenerbahçe, Mikael Jantunen ile yolların ayrıldığını duyurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Mikael Jantunen ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonunun başında kadromuza katılan, geçtiğimiz sezon kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Mikael Jantunen ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla, 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Mikael Jantunen'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #ayrılık #Mikael Jantunen

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti... Oğuz Çetin'den Greenwood sorusuna yanıt
Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti... Oğuz Çetin'den Greenwood sorusuna yanıt Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Mason Greenwood transferiyle ilgili sorusuna 'Geliyor' yanıtını verdi.
Kampa katılmak için Avusturya'da: Fenerbahçe, Nathan Ake'ye kavuştu
Kampa katılmak için Avusturya'da: Fenerbahçe, Nathan Ake'ye kavuştu Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni transferi Nathan Ake'nin Avusturya'daki kampa dahil olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Braxton Key'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Braxton Key'i kadrosuna kattı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Valencia'da forma giyen Braxton Key ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.