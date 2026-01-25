Fenerbahçe'den NBA Avrupa ve EuroLeague açıklaması!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, HT Spor'da katıldığı programda sarı-lacivertli kulübün mevcut durumu, gelecek planları ve teknik yapılanmasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ciritci, Saadettin Saran ile tanışma sürecine ve başlayan iş birliğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Saadettin Saran ile tanışmamız Ağustos ayında oldu. Ortak arkadaşlarımız vardı. Kendisi beni Holding'e davet etti. Orada görüştük. Onun vizyonu, fikirleri, planları ve Fenerbahçe için yapacakları benim de çok hoşuma gitti ve benimsedim. Böyle bir birliktelik başlamış oldu."

Başkanın kulüp içerisindeki etkisine de değinen Cem Ciritci, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Başkanın pozitif enerjisi herkese net bir şekilde yansıyor. Soyunma odasına iniyor, oyuncularla kucaklaşıyor. Çünkü kendisi bir sporcu ve nasıl davranılması gerektiğini çok iyi biliyor."

"TARİHTE İLK DEFA..."

Fenerbahçe Beko'nun geldiği seviyede geçmiş yönetimlerin katkısının altını çizen Ciritci, mali yapı ve kurumsallaşma hedefleriyle ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe Beko eğer bu seviyedeyse, bundan önceki yönetimlerin hepsinin yapmış olduğu katkılarla olmuştur. Biz de bu kültürü devam ettirmek yolunda adımlar attık. En azından bu işleyen çarkı bozmamaya, geliştirmeye dikkat ettik.

Bununla ilgili kurumsallaşma tabii ki bizim ana hedeflerimizden biri. Bütçede açığın olmaması, kulübe yük olmaması da bunların en önemli faktörlerinden bir tanesi. Bununla ilgili çalışmaları zaten yaptık Eylül-Ekim'de.

Şu an neredeyse başa baş, tarihinde ilk defa Fenerbahçe basketbol şubesi belki de kulüpten ek bir destek almadan devam edecek. Bunu da seneye inşallah artı olarak kapatmak istiyoruz."

Projeler ve sponsorluk çalışmaları hakkında da bilgi veren Ciritci, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü yapılabilecek birçok iş var. Şimdi müzeyle ilgili bir projemiz var, oraya bir yatırım gerekiyor. Bunu yapıyoruz. Bunu da kulübe yük olmadan yapıyoruz, tamemen kendi insiyatifimizle. Buradan ciddi bir gelir bekliyoruz. Onun dışında sponsorluk anlaşmalarımız hala devam ediyor. İnşallah EuroLeague Şampiyonu olmuş bu takımı, en güzel seviyelerde tutmaya devam edeceğiz.

'Bütçeyi küçültecekler' diyenlere de en azından bu şekilde yanıt vermiş olalım."

"DERYA YANNIER ÇOK ÖNEMLİ"

Teknik yapılanmaya da değinen Cem Ciritci, Derya Yannier ve başantrenör Saras Jasikevicius sürecini şöyle anlattı:

"Derya Yannier'in kulüpteki rolü çok önemli. Onun alternatifini zaten hiç düşünmedik. Jasikevicus tarafıyla da son iki aydır görüşüyorum. Kafalarında bir sürü soru işareti vardı. Bunları silmek adına önce Derya'yla sözleşmemizi ilerlettik. Sonrasında Jasikevicius ile hemen konuşmalara başladık ve en azından mutlu bir sona ulaşmış olduk."

"BAŞKA BİR TRANSFER DÜŞÜNMÜYORUZ"

Takımdaki sakatlıklar ve transfer planlamasıyla ilgili olarak ise şu açıklamayı yaptı:

"Colson ve Boston kısa sürede takıma dönecek. Chris Silva da maalesef gelir gelmez bir sakatlık yaşadı. O da bir an önce takıma dönmek istiyor. Şu aşamada başka bir transfer düşünmüyoruz. De Colo ve Silva bizim için nokta atışı hamlelerdi."

JASIKEVICIUS İLE GÖRÜŞMELER NEDEN UZADI?

Jasikevicius ile sözleşme sürecinin uzamasına dair gelen soruya Cem Ciritci şu yanıtı verdi:

"Neden uzadı ben açıkça söyleyeyi size. Çünkü yoğun bir maç temposu var, inanılmaz. Ben 40 tane maça gitmişim bu sene, 3,5 - 4 ayda... Hoca maçlara çok konsantre bir kere. Ve giden bir sezon, focus olduğunuz durumlar var. Zaten görüşmelerimiz de menajerleriyle hep Madrid'de, Valencia'da maç aralarında veya Zoom üzerinden oluyordu. Bu yoğun tempo biraz etkiledi. Belli bir arayı bulduk ve sözleşme imzaladık."

"HALL VE COLSON İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili planlamaya da değinen Ciritci, şunları söyledi:

"Hall ve Colson ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu planlamayı da idari ekip ve teknik kadro birlikte yapıyor. Fenerbahçe menfaati neyse bunlar devam edecek, olacak."

NBA AVRUPA VE EUROLEAGE AÇIKLAMASI

NBA Avrupa projesi ve EuroLeague geleceğiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu konuda önümüzdeki hafta önemli toplantılar olacak. İnşallah hem Türk basketbolu hem de avrupa basketbolu için en yararlısı neyse o konuda ilerleyeceğiz."

"TÜRK OYUNCULARIMIZ ÇOK DEĞERLİ"

Son olarak yerli oyunculara verilen süreyle ilgili Cem Ciritci, şu ifadeyi kullandı:

"Türk oyuncularımız gerçekten çok değerli. Ligde yerli oyunculara en çok süre veren takımız."