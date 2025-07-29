Fenerbahçe'den transfer mesajı:

Kulüpler Birliği Vakfı'nda görev değişimi yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2022 yılından bu yana sürdürdüğü başkanlık görevinden ayrılırken, yerine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan getirildi.
Görev değişiminin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu. Safi, Ali Koç'un başkanlığı bırakma nedenini açıklarken, sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak mesajlar da verdi.
"EN İYİSİ KİMSE, BİZ ONU ALIRIZ"
"En iyisi kimse, biz onu alırız" diyen Hakan Safi, transfer gündemine dair ipuçları verdi.
"ALİ KOÇ BUNUN İÇİN BIRAKTI"
Safi, "Kulüpler Birliği bitti, şimdi sırayla transferler açıklanacak. Ali Bey, zamanının tamamını artık Fenerbahçe'ye ayıracak" ifadelerini kullandı.
Ali Koç'un, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan ayrılmasıyla birlikte, tüm enerjisini ve mesaisini Fenerbahçe'nin sportif hedeflerine yönlendireceği belirtildi.