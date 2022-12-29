Fenerbahçe, deplasmanda zor da olsa kazandı
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Zeynep Sude Demirel, Van Ryk, Şeyma Ercan, Maglio (Melis Yılmaz, Ada Germen, Polen Ünver, Orthmann, Bahar Toksoy Guidetti, Çağla Akın)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Dündar Erdem, Carneiro, Fedorovtseva, Beliz Başkır, Lazareva (Gizem Örge, Meryem Boz, Buse Ünal, Ergül Avcı, Cristina)
Setler: 25-19, 25-21, 16-25, 24-26, 6-15
Süre: 122 dakika (22, 27, 24, 33, 16)
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