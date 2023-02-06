Fenerbahçe depremzedeler için yardım çalışmalarına başladığını açıkladı
Fenerbahçe Spor Kulübü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen yurttaşlar için yardım çalışmalarına başladığını duyurdu.
Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.
Fenerbahçe Kulübü, yaşanan depremin ardından bölgeye yardım için çalışmaların başladığını bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa ile birlikte birçok ilimizde hissedilen ve tüm Türkiye'yi hüzne boğan deprem felaketi sonrasında Kulübümüz adımlar atmak için hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük 'Sivil Toplum Kuruluşu' olarak bugüne kadar ülkesinin, vatandaşının yanında olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün yaşanan milli felaket karşısında en faydalı adımı atmak için çalışmalara ivedilikle başladık. Yapılacak görüşmeler neticesinde belirleyeceğimiz eylem planıyla afet bölgelerindeki vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtiyoruz."
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