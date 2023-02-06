Kremlin'den Ankara'ya 'deprem' mesajı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 13:17

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 13:17

Bakanlık, iki adet Il-76 uçağının, içinde kurtarma ekipleriyle birlikte Türkiye'ye uçmaya hazır olduğunu duyurdu.

Acil servisler başkanı Alexander Kurenkov, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın "Centrospas" hava aracı müfrezesinden 100 uzman görevlendirildiğini ve Özel Kurtarma Operasyonları Merkezi’nin de alarma geçirildiğini kaydetti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, zor durumda olan dost bir devlete yardım etmeye her zaman hazırdır. Kurtarıcılarımız bu tür acil durumların sonuçlarını ortadan kaldırmak için gerekli tüm bilgi ve donanıma sahip ve şimdiden deprem bölgesine uçmaya hazır.”

Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi tarafından yapılan açıklamada ise "Kahramanmaraş'ta gelen ve bir çok ilde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara ve tüm Türk dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu felaketi en az hasarda atlatmayı temenni ederiz. Hayatını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle telgraf gönderdi.

Putin'in Erdoğan'a mesajında, "Ülkenizde meydana gelen depremin yol açtığı çok sayıdaki can kaybı ve büyük yıkımlar nedeniyle derin başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, felaket sonucu yaralananlar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim. Bu konuda gerekli yardımı sağlamaya hazırız" ifadelerine yer verildi.