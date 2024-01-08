Fenerbahçe derbisinde sakatlanmıştı: İşte Mauro Icardi'nin geri dönüş tarihi!
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yüzüne aldığı darbe sebebiyle sakatlanan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin geri dönüş tarihi ortaya çıktı.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre forma giymeyeceği kulüp tarafından açıklanmıştı.
Hem yüzündeki kırık hem de ayağındaki sakatlık nedeniyle dinlemesi gereken Arjantinli golcünün, Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor maçında formasına kavuşması bekleniyor.
İCARDİ 4 MAÇ KAÇIRACAK
Özellikle plastik cerrah ve kulak burun boğaz doktorlarının oyuncunun yüzüne alabileceği darbeler sonrasında daha büyük sıkıntı yaşayabileceğini ifade ederken, herhangi bir operasyon geçirmesine de gerek olmadığı belirtildi.
Yıldız futbolcunun yüzündeki kırıkların kaynaması beklenirken, oyuncu riske edilmeyecek. Yıldız futbolcu bu süreçte Süper Lig'de Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor, Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamayacak.
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki 21. hafta maçı, 21 Ocak'ta oynanacak.
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