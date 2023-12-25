Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken derbi yorumu: 'Fenerbahçe ile Galatasaray rekor kırdı'

Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:12

Güncelleme: 25.12.2023 - 10:12

Rıdvan Dilmen golsüz eşitlikle sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında konuştu. Galatasaray’ın galibiyete daha yakın taraf olduğunu kaydeden Dilmen, Mauro Icardi’nin penaltı pozisyonunu da yorumladı.

Rıdvan Dilmen’in açıklamaları şu şekilde:

"Bu yıl bir daha kırılmamak üzere rekorlar kırıldı. Biri Fenerbahçe biri Galatasaray. İki teknik adama da ligin 17. Haftasında size 44’er puan verelim deselerdi ‘ben 40’a da razıyım’ derlerdi emin ol.

TFF şunu düşünmüş; bakın arkadaşlar aranızda oynadığınız maçlarda kim kimi yenerse şampiyon olun ama 2 maç da berabere biterse atabildiğiniz kadar atın genel averaja doğru gider demiş.

"FENERBAHÇE İLE GALATASARAY REKOR KIRDI"

Arda Kardeşler o son düdüğü oh diyerek çaldı. İlk yarı 1 dakika uzattı 20 faulle, 3-4 ofsaytla, birkaç tartışmayla. İkinci yarıda 6 dakikanın zaten 3.5 dakikası oynanmadı.

Sarı kartı verirken, faul verirken ‘bir durun’ diyor. Bir an önce bitsin diyor. Muhtemelen de kazasız belasız maç yönettim dedi.

Bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray rekor kırdılar. Bir maçta bu kadar faul olur, bir maçta bu kadar geri pas olur ve bir maçta topun oyunda kalma süresi bu kadar az olur.

Bugünkü derbiyi yurt dışından birileri izlese, hatta çocuklarına izlettirse o çocuklar mışıl mışıl uyur.

"OKAN HOCANIN PLANLARI TUTTU"

Fred ligimizin en iyi 8 numarası. Fenerbahçe taraftarının en fazla sitem etmesi gereken futbolcu -hedef göstermiyorum- Fred. Kaşındı kaşındı attırdı kendini.

Fenerbahçe, Dzeko'suz ve Djiku'suz kazanır ama Fred'siz kazanamaz.

Galatasaray kuşkusuz bugün galibiyete daha yakındı. Okan hocanın planları büyük oranda tuttu.

"OYUNA HÜKMEDEN GALATASARAY’DI"



Galatasaray haklı 1 puan aldı. Derbi yüzde 40 Galatasaray galibiyeti, yüzde 40 beraberlik ve yüzde 20 Fenerbahçe galibiyeti gibiydi.

Puan olarak Galatasaray mutsuz değildir. Fenerbahçe mutsuz değildir. Taraftarlar mutsuzdur sadece.

Kısır bir oyun oldu ama daha sakin olan ve oyuna hükmeden Galatasaray’dı. Kaldı ki önde oynayan futbolcuların formsuzluğuna rağmen.

"TARTIŞMASIZ PENALTI"

Hakim Ziyech bugün Galatasaray'ın en etkili isimlerinden biriydi. En azından isteyen ismiydi. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Olumlu şeyler de yaptı.

Fenerbahçe'nin pozisyon olarak Szymanski'nin vurduğu direk dibinden giden şut var. Bir de King'in var. Onun dışında da yok. Stres, baskı Fenerbahçe'nin çok aleyhine oldu.

Gördüğümüş açıdan tartışmasız penaltı. En son giderken tokat atıyor. VAR hakemi çağırsa 5 saniye bakar penaltıyı verirdi. Verilmemesi, çağrılmaması mümkün olmayan bir penaltı."