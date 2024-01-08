Rıdvan Dilmen açıkladı: Süper Kupa tarihi için flaş iddia!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat ertelenen Süper Kupa finali hakkında konuştu. Dilmen, Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı hakkında bir tarih ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:16
Rıdvan Dilmen açıkladı: Süper Kupa tarihi için flaş iddia!
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçı için Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir iddia geldi.

Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen, Süper Kupa için düşünülen tarihi açıkladı.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Süper Kupa'yla ilgili, federasyon 25 Ocak'ta düşünüyor olabilir. Perşembeye geliyor. 1-2 hafta kaydırmak istiyorlar bildiğim kadarıyla, 19 Mayıs değil, 26 Mayıs. Orayı kaydıralım diye düşünüyorlar. Ali Bey ve Okan Hoca'yı dinledim, bence doğru bir tez o, Mart ayında seçimden önce cuma falan oynayabiliriz dediler ya mantıklı geldi bana, iki takım da okey diyebilir diye düşünüyorum. Federasyon karışmasın Allah aşkına bu sefer."


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