Rıdvan Dilmen açıkladı: Süper Kupa tarihi için flaş iddia!
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat ertelenen Süper Kupa finali hakkında konuştu. Dilmen, Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı hakkında bir tarih ileri sürdü.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçı için Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir iddia geldi.
Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen, Süper Kupa için düşünülen tarihi açıkladı.
Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
"Süper Kupa'yla ilgili, federasyon 25 Ocak'ta düşünüyor olabilir. Perşembeye geliyor. 1-2 hafta kaydırmak istiyorlar bildiğim kadarıyla, 19 Mayıs değil, 26 Mayıs. Orayı kaydıralım diye düşünüyorlar. Ali Bey ve Okan Hoca'yı dinledim, bence doğru bir tez o, Mart ayında seçimden önce cuma falan oynayabiliriz dediler ya mantıklı geldi bana, iki takım da okey diyebilir diye düşünüyorum. Federasyon karışmasın Allah aşkına bu sefer."
En Çok Okunan Haberler
-
- Kolon kesen firariyle fotoğrafı ortaya çıktı!
- 40 yıl boyunca aynı numaralar: 50 milyon TL'lik ikramiye
- Uzay istasyonuyla temas kurdu, astronotla konuştu
- ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’ sloganları
- Çiçeği burnunda aday Murat Kurum'un aile saadeti!
- İstanbul'da kar yağışı tahmini değişti
- 'Hilafet sancağı' taşıdılar!
- Elton John'dan Jackson hakkında sert itiraflar
- Bira fiyatlarına dev zam!
- AKP'nin İstanbul adayı belli oldu!