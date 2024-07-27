Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda Aziz Yıldırım sürprizi
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapılıyor. Toplantıya, eski başkan Aziz Yıldırım da katıldı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor.
Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım, karar verdiği üzere Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıya katılanlar, eski başkan Yıldırım'a büyük sevgi gösterisinde bulundular.
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