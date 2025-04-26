Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gergin anlar! Özat ve Kutlualp...

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Hakan Bilal Kutlualp ile Ümit Özat arasında tartışma çıktı.

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gergin anlar! Özat ve Kutlualp...
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 14:22

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ile takımın eski kaptanlarından Ümit Özat arasında gerginlik çıktı.

Hakan Bilal Kutlualp ile Ümit Özat arasında, salonun dışındaki alanda çıkan tartışmanın nedeni henüz belli olmazken, araya giren diğer divan üyeleri ikiliyi ayırdı.

Hem Kutlualp hem Özat'ın sinirlerini yatıştırmakta güçlük çektiği görüldü. 


Etiketler: #fenerbahçe #Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu #ümit özat #Hakan Bilal Kutlualp
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler