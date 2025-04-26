Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gergin anlar! Özat ve Kutlualp...

Yayınlanma: 26.04.2025 - 14:22

Güncelleme: 26.04.2025 - 14:22

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ile takımın eski kaptanlarından Ümit Özat arasında gerginlik çıktı.

Hakan Bilal Kutlualp ile Ümit Özat arasında, salonun dışındaki alanda çıkan tartışmanın nedeni henüz belli olmazken, araya giren diğer divan üyeleri ikiliyi ayırdı.

Hem Kutlualp hem Özat'ın sinirlerini yatıştırmakta güçlük çektiği görüldü.