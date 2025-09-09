Fenerbahçe, Domenico Tedesco'yu açıkladı!

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanacağını aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

YARDIMCISI GÖKHAN GÖNÜL OLACAK

Öte yandan sarı lacivertliler, Tedesco'nun yardımcılığına Gökhan Gönül'ün getirildiğini açıkladı.

DOMENICO TEDESCO KİMDİR?

39 yaşındaki teknik adamı ön plana çıkaran en önemli özellik ise görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması. 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Hem görev aldığı kulüp takımlarında, hem de Belçika Milli Takımı'na geliş süreci ile birlikte hızlı netice almış bir isim olarak öne çıkan Tedesco, Belçika Milli Takımı'nda 16 ay mağlubiyet yüzü görmeyen başarılı teknik adam EURO 2024'te de takımını namağlup gruptan çıkardı.

GENÇ YAŞINA RAĞMEN TECRÜBELİ

Kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu. Yeniden Almanya'ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11'nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4'üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Gösterdiği performansla da Belçika Milli Takımı'nın en genç teknik direktörü oldu. Belçika milli takımıyla da 2,75 gol ortalaması ile önemli performans elde etti.