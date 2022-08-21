Fenerbahçe Espor'dan flaş Galatasaray Espor'a gönderme!

Fenerbahçe Espor, League of Legends çeyrek final serileri sonrası Galatasaray paylaşımı yaptı. Fenerbahçe Espor takımı, Galatasaray ile ilgili yaptığı paylaşımla gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 19:05
Fenerbahçe Espor'dan flaş Galatasaray Espor'a gönderme!
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League of Legends çeyrek finalinde Fenerbahçe Espor, favorilerden Dark Passage'ı eleyerek yarı finale adını yazdırdı. 2021 Yaz Mevsimi Şampiyonu ve 2022 Kış Mevsimi finalisti Galatasaray Espor ise çeyrek finalde SuperMassive Blaze'e yenilerek erken veda etti.

Sporx'in haberine göre, Fenerbahçe Espor takımı, bu sonuçlar üzerine twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Nasıl ya sezon başı Fatih Terim pp'li biri bize Galatasaray şampiyon olur demişti?" ifadelerini kullandı.


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