Fenerbahçe EuroLeague'e galibiyetle başladı! Olympiakos evine eli boş dönüyor...
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in yeni sezonunun ilk hafta maçında Olympiakos'u 82-71 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 82-71 yendi.
Karşılaşmaya Marjanovic'in pota altında üst üste bulduğu basketlerle başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 17-13 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte hızlı hücumlarla sayı üreten Olympiakos, devre arasına 36-32 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte Baldwin'in etkili hücum performansıyla 10-0'lık seri yakalayan ve üstünlüğü tekrar ele geçiren Fenerbahçe Beko, Wright'ın üst üste kaydettiği basketlere rağmen final periyoduna 57-56 önde girdi.
Maç boyunca hücum ribauntlarında rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, son çeyrekte yakaladığı 8-0'lık seriyle 36. dakikada skoru 73-65'e getirdi. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 82-71 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.
Karşılaşmanın ilk periyodunda sakatlanan Fenerbahçe Beko'nun skoreri Wilbekin, maça devam edemedi. Oyuncunun sağlık durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Öte yandan Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic, Uros Nikolic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya)
Fenerbahçe Beko: Guduric 4, Baldwin 19, Colson 10, Hayes-Davis 15, Marjanovic 8, Wilbekin, Melli 5, Sertaç Şanlı 7, Hall 5, Pierre 2, Zagars 3, Birch 4
Olympiakos: Williams-Goss 6, Dorsey 6, Fournier 5, Vezenkov 11, Wright 15, Walkup 2, Vildoza 2, Papanikolaou, Peters 2, Petrusev 9, McKissic 13
1. Periyot: 17-13
Devre: 32-36
3. Periyot: 57-56
Spor Haberleri
- Gökdeniz Karadeniz Rusya'da ayın antrenörü seçildi
- Olympiakos evine eli boş dönüyor...
- Erzurumspor, Boluspor'u tek golle mağlup etti!
- Rizespor, 5 maç sonra galibiyetle tanıştı!
- ADS'li taraftarlardan Murat Sancak ve yönetime tepki
- Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku!
- Napoli, Como karşısında rahat kazandı!
- TFF Tahkim Kurulu'ndan yeni ceza kararları!
- Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
- Yıldız futbolcu sahalara erken dönecek
En Çok Okunan Haberler
-
- Başını kesip surlardan aşağı attı, sonra intihar etti
- Yeniden gözaltına alınan şahıslar tutuklandı!
- Garipoğlu'nun otopsisine giren doktor ve savcı konuştu
- Ünlü hamburger zincirinden 'sağlık' skandalı!
- Apple ‘Sinan Ateş’ için ne diyecek?
- Mazhar Alanson'un kızı hayatını kaybetti
- 'Bu alçakları mahkûm ettireceğim'
- 'En güçlü Erdoğancılar bile...'
- 'Genel Başkanımıza namussuzca ithamlar...'
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı