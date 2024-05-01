Fenerbahçe evinde kazandı Final-Four'a bir adımdaha!

Yayınlanma: 01.05.2024 - 23:00

Güncelleme: 01.05.2024 - 23:00

THY EuroLeage, Play-Off üçüncü karşılaşmasında Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği AS Monaco'yu 89-78 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic attığı 14 sayıyla galibiyetin baş mimarlarından olurken, AS Monaco'da Alpha Diallo'nun 23 sayı 7 ribaundluk katkısı galibiyete yetmedi.

Serinin dördüncü maçı 3 Nisan Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.