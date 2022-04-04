Fenerbahçe: "Failin meçhul kabul edilmesini kabul etmeyiz"

04 Nisan 2022 Pazartesi, 01:48

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan 2015'te takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "7 yıl, 2 bin 557 gün, 61 bin 368 saattir adaleti bekliyoruz! Failin meçhul kabul edilmesini, biz kabul etmeyeceğiz." ifadeleri kullandı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Bugünden tam 7 yıl, 2 bin 557 gün, 61 bin 368 saat önce, futbolcularımızı, teknik ekip ve çalışanlarımızı taşıyan Futbol A Takım otobüsümüze sıkılan kurşunun faili veya failleri, nedenini bilemediğimiz bir şekilde bulunamadı, bulunamıyor!

Belki saniyeler belki de saliseler ile tamamen şans eseriyle can kaybı yaşanmadı ancak bu KARA GÜN, Türk sporunun, Ülke vicdanının üzerinde karanlık bir gölge olarak kaldı, kalmaya devam edecek.

Ta ki cani saldırının faili ya da failleri yargı önüne çıkana kadar…

Yıllardır adaletin yerini bulmasını, gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını, vicdanların rahatlamasını beklediğimiz Aydınlanmayan Gün,

3 Temmuz Kumpasından beri sürmekte olan SALDIRILARIN bir ispatı, bir yansıması niteliğindedir adeta.

Ve bu elim hadisenin sorumlusu ya da sorumluları yakalanıp hukuk önünde hesap vermedikçe Fenerbahçe camiası huzura ermeyecektir!

İÇERİSİNDE 39 CANI TAŞIYAN OTOBÜSÜMÜZE YAPILAN SALDIRI, SADECE FENERBAHÇE'NİN SORUNU DEĞİL, TOPLUMSAL BİR YARADIR!

Eğer o gün amaçlarına ulaşmış olsalardı, hedefledikleri geri dönülemeyecek yaralar, ülkemiz adına açılmış olacaktı!

BİZ FENERBAHÇE'YİZ!

Kumpaslarla, saldırılarla hakkımızın yenmesine alışığız,

SÖZ KONUSU MÜCADELE İSE GEÇMİŞTEN BUGÜNE EN ZORLARINI PEK ÇOK KEZ VERDİK, BİR GÜN VAZGEÇMEDİK!

Ve Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biliriz, bizim için adalet geç (!) tecelli eder.

VE CANIMIZA KAST EDENLERİN BULUNMASI İÇİN DE MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili resmi kurumlarına 'bu karanlığın aydınlatılması' yönündeki talebimizi yineliyor,

Toplumun kanayan yarası olan aydınlatılmamış bu davanın bizim için henüz bitmediğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Bir kez daha milyonlar adına yüksek sesle haykırıyoruz:

39 canımıza kast edilen bu vicdansızlığı ve bu adaletsizliği, bir yangından daha çabuk önlemeliydik!

Oysa bugün, bu korkunç olayın üzerinden geçen 7.yıl, 2 bin 557.gün ve 61 bin 368.saatteyiz!

Failin meçhul kabul edilmesini, BİZ KABUL ETMEYECEĞİZ!"