Fenerbahçe finansal raporunu KAP'a bildirdi! Tarihi kar...
Fenerbahçe Spor Kulübü, 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasında 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL kar ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki finansal raporunu KAP'a açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada 2023-24 sezonunu kapsayan 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasında tam 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL kar edildiği açıklandı.
Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada "kontrol gücü olmayan payların" 57 milyon 428 bin 238 TL olduğu ifade edilirken, "ana ortaklık paylarının" 1 milyar 587 milyon 153 bin 863 TL kar getirdiği belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüp, bir önceki sezon 287 milyon 535 bin 955 TL kar ettiğini açıklamıştı.
Spor Haberleri
- Trabzonspor'da Trezeguet resmen ayrıldı
- Trendyol Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
- UEFA'dan Türk hakem ve gözlemcilere görev
- Ahmet Kaplan kimdir?
- Aysel Önder, Paris'te gümüş madalya kazandı!
- Fenerbahçe finansal raporunu KAP'a bildirdi!
- Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir'de
- Joao Mario, İstanbul'a geldi
- Tarihi karar! Teknik direktörler greve gidiyor...
- Trabzonspor'da yeniden Şenol Güneş dönemi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin soruşturmasında yeni gelişme
- Yazarımız Murat Ağırel'e ölüm tehdidi!
- Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar!
- Savcı İşçimen'i darbeden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
- Bu sefer 24 kat artırdılar
- Dilruba'nın avukatından Cumhuriyet'e flaş açıklama
- TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- Ahu Tuğba'nın ölümünde çarpıcı gelişme
- Mustafa Kemal'in askerleriyiz
- Mourinho'nun Osimhen sözleri yeniden gündemde!