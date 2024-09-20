Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Zorlu mücadelede muhtemel 11'ler belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Trendyol Süper Lig'de geride kalan 5 haftada puan kaybı yaşamayan Galatasaray, 1 beraberlik alan Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İki takımın Süper Lig'de ilk ciddi sınavları olacak olan mücadele büyük heyecana sahne olacak. Derbinin merakla beklenen muhtemel 11'leri belli oldu. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynaqncak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'de son oynanan derbi maçını Fenerbahçe, Galatasaray'ın sahasında 10 kişi kalmasına rağmen 1-0'lık skorla kazanmıştı. Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbi heyecanı Kadıköy'de yaşanacak. Fenerbahçe, ezeli rakibini konuk edeceği mücadeleyi kazanarak rakibinin puan sıralamasında üstüne çıkmayı hedeflerken, son şampiyon Galatasaray ise maçı kazanıp aradaki puan farkını açmanın hesaplarını yapıyor. Peki Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen
EZELİ REKABETTE 402. MAÇ!
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Cumartesi akşamı 402. maç oynanacak. İki takım arasında ilk mücadele 17 Ocak 1909 yılında oynandı. Bu mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe Galatasaray arasında son oynanan lig maçını Fenerbahçe 1-0'lık skorla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde kazandı.
DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide 21 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak kritik derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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