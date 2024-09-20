Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçının biletleri 4 saniyede tükendi!

Yayınlanma: 20.09.2024 - 18:09

Güncelleme: 20.09.2024 - 18:09

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin derbi biletlerine yoğun ilgi... Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin genel satışa sunulan biletleri saniyeler içerisinde tükendi.

Satışlar internet üzerinden yapılırken en düşük bilet fiyatı 1.500 TL olurken en yüksek bilet fiyatı ise 23.000 TL'ye kadar ulaştı.

Kritik karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Şükrü Saracoğlu Stadyumu dev derbide kapalı gişe olacak. Stadyum kapasitesinin tamamı dolmasına rağmen sosyal medya platformlarında binlerce kişi bilet alamadığını belirtti. İnanılmaz bir talebin olduğu gözlemlenirken, cumartesi günü stadyumda muhteşem bir atmosferin yaşanması bekleniyor.

20 Eylül cuma günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe- Galatasaray derbi biletleri genel satışa sunuldu ve edinilen bilgiye göre 4.1 saniyede tükendi.

DERBİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 2.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 2.750,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 5.650,00 TL

FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 6.700,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL

VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL