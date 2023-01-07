Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim yönetecek? Halil Umut Meler'in derbi karnesi nasıl?
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim yönetecek?
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin hakemi belli oldu.
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNİ KİM YÖNETECEK?
8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.
HALİL UMUT MELER KİMDİR?
Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'de doğdu. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetti. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray - Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş - Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.
Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarında da düdük çaldı.
Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler şöyle:
5.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
21.03.2021
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
19.07.2020
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0
23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3
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