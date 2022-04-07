Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda 10 Nisan pazar günü saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.
Atilla Karaoğlan geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanında 4-0 kazandığı maçı da yönetmişti. Karaoğlan ayrıca; 29. haftada "Galatasaray-Beşiktaş" ve 23. haftada "Galatasaray-Trabzonspor" maçlarında da düdük çaldı.
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