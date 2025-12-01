Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı

1.12.2025 12:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin VAR hakemini açıkladı.

Süper Lig’in 14. haftası bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak.

Haftanın kapanışında Fenerbahçe-Galatasaray ve Samsunspor-Alanyaspor maçları oynanacak.

Trendyol Süper Lig’de bu akşamki maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmalarda görev alacak VAR ve AVAR hakemlerini duyurdu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yapacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek ve yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Merkez Hakem Kurulu'nun paylaşımı:

Image

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #var hakemi

İlgili Haberler

Sadettin Saran'dan derbi için dev prim!
Sadettin Saran'dan derbi için dev prim! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ilk Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak. Saran'ın dev maç için 1.5 milyon Euro'luk prim verme kararı aldığı iddia edildi.
Fred derbide forma giymesi halinde 'dalya' diyecek!
Fred derbide forma giymesi halinde 'dalya' diyecek! Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Galatasaray derbisinde forma giymesi durumunda sarı-lacivertlilerle 100. maçına çıkacak ve "dalya" diyecek.
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a 3 müjde!
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a 3 müjde! Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'a, Yunus Akgün, Mario Lemina ve Victor Osimhen'den iyi haber geldi.