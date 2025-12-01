Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı

Süper Lig’in 14. haftası bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak.

Haftanın kapanışında Fenerbahçe-Galatasaray ve Samsunspor-Alanyaspor maçları oynanacak.

Trendyol Süper Lig’de bu akşamki maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmalarda görev alacak VAR ve AVAR hakemlerini duyurdu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yapacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek ve yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Merkez Hakem Kurulu'nun paylaşımı: