Sadettin Saran'dan derbi için dev prim!

Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertli yönetim kesenin ağzını açtı. Başkan Sadettin Saran, dev maç için dev prim belirledi.

SARAN'DAN DERBİYE 1.5 MİLYON EURO PRİM

Yarın başkan olarak ilk Galatasaray derbisi heyecanını yaşacak Sadettin Saran, Sabah Gazetesi'ne göre dev maç için toplam 1.5 milyon Euro'luk prim verme kararı aldı.

Haberde futbolcuların prim müjdesini aldıktan sonra heyecanlarının tavan yaptığı vurgulandı.

BAŞKAN SAMANDIRA'YA GİDECEK

Öte yandan Sadettin Saran'ın bugün Samandıra'ya giderek Tedesco ve futbolculara moral vereceği belirtildi. Saran'ın takımı motive etmek adına konuşma yapacağı aktarıldı.