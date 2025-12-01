Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Galatasaray ile karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde 11 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Sarı-lacivertliler 4'ü Avrupa'da olmak üzere son 11 resmi maçta sahadan yenilgiyle ayrılmadı.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 32 puan topladı.

Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Okan Buruk'un öğrencileri, lider gideceği Kadıköy deplasmanından koltuğunu koruyarak dönmek için mücadele edecek.

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM BELİRSİZ

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında Galatasaray derbisi öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.

GALATASARAY'IN EKS İKLERİ

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 7 eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki derbide sahaya çıkamayacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek.

Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

KART SINIRINDAK İ İSİMLER

Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesinde 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da ise sarı-kırmızılı takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de forma giydiği 12 karşılaşmada 3 kez sarı kart gören Torreira, derbide kart görmesi durumunda 15. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA 3 İSİM GERİ D ÖNÜYOR

Galatasaray'da sakatlığını atlatan üç önemli futbolcu derbiye yetişti.

Geçirdiği kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 resmi müsabakayı kaçıran Yunus Akgün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen ile dizindeki ağrı sebebiyle son mücadelede takımdaki yerini alamayan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.

Üç futbolcu da teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek. Victor Osimhen ile Lemina'nın ilk 11'de forma giymesi, Yunus'un ise başlangıç kadrosunda riske edilmemesi bekleniyor.

EZEL İ REKABETTE 404. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yapacakları derbiyle tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek.

17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 543 gole, Galatasaray 504 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.

İki takım, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak derbiyle Süper Lig tarihinde 137 kez karşı karşıya gelecek.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-38 üstünlük kurdu. Ligdeki 45 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent; İsmail, Alvarez; Nene, Asensio, Kerem, Duran

Galatasaray: Uğurcan; Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan; Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen