Fenerbahçe, Galatasaray'dan 4 yüzücüyü kadrosuna kattı
Fenerbahçe Kulübü, son olarak Galatasaray formaları giyen milli yüzücüler Berkay Ömer Öğretir, Doruk Tekin, Berk Özkul ve Samet Alkan ile sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yüzme şubesi, yeni sezon kadro planlamaları dahilinde son olarak Galatasaray formaları giyen 2021 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışan, 50-100-200 metre kurbağalama branşında Türkiye rekortmeni ve Avrupa ikincisi milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, 50-100 metre sırtüstü branşında Türkiye rekortmeni milli sporcu Doruk Tekin, 50-100 metre sırtüstü ve kelebek branşında milli sporcu Berk Özkul ve 200-400 metre karışık, 200 metre kelebek branşında milli sporcu Samet Alkan'ı kadrosuna kattı.
Açıklamada, "Bu anlaşmaların kulübümüze ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, oyuncularımızın sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #transfer #yüzme
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