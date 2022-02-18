Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi, finale çıktı!

18 Şubat 2022 Cuma, 21:18

Basketbol Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi.

Bursa'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 64-49'luk skorla kazandı ve finale yükselen taraf olmayı başardı.

SALON BOŞALTILDI

Karşılaşma, iki takım taraftarlarının yaptığı kötü tezahürat ve çıkardıkları saha olayları nedeniyle sık sık durdu.

Maçın hakemlerinin uyarılarının ardından devam eden karşılaşma, 29. dakikada taraftarlar tarafından atılan patlayıcı maddenin ardından tekrar durdu.

Tribünlerin boşaltılmasına karar verildikten sonra basketbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına gitti.

Taraftarların salonu terk etmesinin ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti.