Fenerbahçe, Hatay karşısında şov yaptı! 66 sayı fark...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 114-48 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 21:52
Fenerbahçe, Hatay karşısında şov yaptı! 66 sayı fark...
Abone Ol google-news

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta açılış maçında Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 114-48 mağlup etti.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Polat Parlak, Özkan Talo, Ali Osman Kanık

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 11, Şerife Alperi Onar 11, Meesseman 12, Anderson 11, Tilbe Şenyürek 16, Sudenur Akarpa 6, Duygu Özen 11, İdil Saçalır 6, Merve Aydın 11, Ayşe Yılmaz 4, Laksa 15

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Tolefree 20, Betül Kutlu 4, Nuran Tutsak 2, Pardee 15, Şara Baş, Öykü Canlıel 3, Sena Işık 2, Öykü Taşkın, Elanur Demir 2

1 periyot: 28-20

Devre: 60-31

3 periyot: 82-39


ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Alagöz Holding Hatay Büyükşehir Belediyespor

En Çok Okunan Haberler