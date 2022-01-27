Fenerbahçe HSK tarafından meslekten men edilen isimleri duyurdu

27 Ocak 2022 Perşembe, 19:23

Fenerbahçe, 'Futbolda Sözde Şike Davası' olarak adlandırdığı davada isimleri geçen hakim ve savcıların HSK tarafından ihraç edildiğini belirten bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Futbolda Sözde Şike Davası’nda isimleri geçen 38 hakim ve savcıyı meslekten resmen ihraç etti.



Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi,

3 Temmuz 2011'de başlayan Fenerbahçe’yi ele geçirme odaklı Futbolda Sözde Şike Davası’nda isimleri geçen hakim ve savcıların 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarılmalarına karar verdi.

Daha önce FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilip sözde şike kapsamında ikinci kez meslekten çıkarılan hakim ve savcılar şunlar:

"Mehmet Berk, Fikret Seçen, Hüseyin Kaplan, Cihan Kansız, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Ekinci, İbrahim Balık, Birol Bilen, Murat Üründü, Mehmet Karababa, Hadi Çağdır, Gökmen Demircan, Nurullah Çınar, Dursun Ali Gündoğdu, Davut Bedir, Ömer Diken, Hikmet Şen, Menekşe Uyar, Muzaffer İren, Seyfettin Mermerci, Metin Özçelik, Bülent Kınay, Nalan Can, Eşref Aksu, Mustafa Boz, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Fatih Mehmet Uslu, Aytekin Ozanlı, Savaş Çelik, Mesut Özcan, Osman Kaya, Yakup Hakan Günay, Vedat Dalda, Zekeriya Öz, Resul Çakır, Mehmet Uğurlu."

Yargıtay kararıyla tamamlanan davada tüm Türkiye’nin bizzat ve resmen gördüğü Fenerbahçemizin haklılığı, her geçen gün ortaya çıkan yeni gelişmelerle ispatlanmaktadır.