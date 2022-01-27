Fenerbahçe, Ghislain Konan transferini bitiriyor
Fenerbahçe devre arasında ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Sarı-lacivertliler sol bek transferinde sona yaklaştı. Fenerbahçe'nin Reims'te forma giyen Ghislain Konan ile anlaştığı iddia edildi.
Fenerbahçe devre arasının ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ghislain Konan transferinde Ligue 1 ekibi Reims ile 2.5 milyon Euro bonservis konusunda anlaşma sağlandı.
26 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibiyle sözleşmesinin Haziran ayında bitmesi transferin önünü açtı. Yönetim, Fildişi Sahilli futbolcunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirecek. Herhangi bir pürüz çıkmadığı taktirde Konan, Fenerbahçe’nin yeni sol beki olacak.
Konan, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası’nda oynadığı 4 maçın tamamına ilk 11’de başladı ve tam süre aldı. Fildişi sahilleri, Mısır’a son 16 turunda penaltı vuruşları ile elendi.
Ghislain Konan, Ligue 1’de Reims forması ile 17 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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