Fenerbahçe için Wahbi Khazri iddiası

03 Kasım 2021 Çarşamba, 13:24

Ara transfer sezonunda, kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer söylentileri çıkmaya başladı.

Tunus basınında yer alan haberlerde sarı-lacivertlilerin St.Etienne formasıyla sezona müthiş bir başlangıç yapan Wahbi Khazri ile görüştüğü iddia edildi.



Sezon sonunda Fransız ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki golcüyü ocak ayında kadrosuna katmayı planladığı belirtilen sarı-lacivertlilerin, görüşmelerde şartları zorlayacağı da vurgulandı.

Haberde, Mesut Özil ile birlikte Fenerbahçe'de başarılı olabileceği yorumlanan yıldız futbolcunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı bilgisi de yer aldı.

Khazri, Fransa Ligi'nde oynadığı 12 lig maçında 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, ülkesi Tunus'un da Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 4 karşılaşmasında 3 gol sevinci yaşadı.



Kariyerinde Bastia, Bordeaux, Sunderland, Rennes ve St.Etienne formaları giyen Khazri, 379 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 95 kez rakip fileleri havalandıran Tunuslu futbolcu, 58 de asist yaptı.



