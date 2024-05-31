Fenerbahçe ile anılan Talisca'dan flaş paylaşım!

Adı Fenerbahçe'yle anılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 22:04
Fenerbahçe ile anılan Talisca'dan flaş paylaşım!
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Suudi Arabistan ekiplerineden Al-Nassr'da forma giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" diyerek Talisca ismini gündeme getirmesiyle birlikte transfer dedikoduları artarken, Brezilyalı futbolcudan geleceğiyle ilgili paylaşım geldi.

"SONUNA KADAR SENİNLE"

Anderson Talisca, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonuna kadar seninle" notunu düştü.


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