Fenerbahçe ile Chobani arasında rekor sponsorluk anlaşması: 'En yüksek anlaşma'

Fenerbahçe Kulübü, stat isim ve Avrupa maçlarının forma göğüs sponsorluğu için anlaştığı Chobani markasıyla sözleşme imzaladı.

Chobani Stadı’ndaki törene F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya ile yetkililer katıldı.

Koç, “Bu sponsorluk Türkiye’de bir spor kulübünün imza attığı en yüksek anlaşmadır. Avrupa’da dahi en yüksek seviyede olan anlaşmalardan birisini yapıyoruz. Fenerbahçe ile Chobani sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek için el sıkışıyor. F.Bahçe global bir marka olma yolunda adım adım ilerliyor. Geldiğimiz noktada mali bağımsızlığımızı açıklamamıza ramak kaldı” dedi.

Ulukaya, “F.Bahçe çocukluk aşkım, yaşadıklarım paha biçilemez. Bugünün gururunu yaşıyorum” diye konuştu.

F.Bahçe stat isim sponsorluğu için 5+5 yıllık anlaşmayla her sezon için 10 milyon Avro kazanacak. Avrupa maçları forma göğüs sponsorluğu için 2+3 yıllık anlaşma kapsamında her sezon Sarı-Lacivertlilerin kasasına minimum 4 milyon Avro girecek.

SKRINIAR GELDİ

F.Bahçe, Milan Skriniar’ı dün akşam İstanbul’a getirdi. SarıLacivertliler, Paris Saint Germain kulübüne 6 milyon Avro seviyesinde bonservis ödeyecek. 4 yıllık anlaşma sağlanan Skriniar her sezon 7.5 milyon Avro garanti para alacak. 30 yaşındaki savunmacı bugün sağlık kontrolünden geçecek. Skriniar, Feyenoord maçı için UEFA listesine yazılacak.