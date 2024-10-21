Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı: Taraftarlar, Ryan Kent için ikiye bölündü!
Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Ryan Kent'in eski takımı Rangers'a döneceğine dair iddialar üzerine İskoçya'da dikkat çeken bir anket açıldı. Söz konusu ankette Rangers taraftarının Ryan Kent konusundaki görüş ayrılığı dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon yaptığı ilk transfer olan Ryan Kent, sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamadı.
İsmail Kartal'ın ardından Jose Mourinho'nun da şans vermediği Ryan Kent'in sözleşmesi geçtiğimiz gün feshedildi.
Fenerbahçe'nin Ryan Kent ile yollarını ayırmasının ardından oyuncunun adı, eski kulübü Rangers ile anılmaya başladı.
ANKET AÇILDI
Bunun üzerine Rangers taraftarı, İngiliz kanat oyuncusunun geri dönüşüyle ilgili anket başlattı.
Söz konusu ankete yüzde 58 oranında olumlu cevap verilse de anketteki yorumların birçoğunda Ryan Kent'in Rangers'tan ayrılış süreci hatırlatıldı.
Takımdan hoş olmayan şekilde ayrıldığı ve kulübe saygısızlık yaptığı belirtilen Ryan Kent için birçok olumsuz yorumun yapıldığı görüldü.
Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement de geçtiğimiz günlerde Kent'le ilgili soruya cevap vermiş ve "Bu söylentilere girmeyeceğim" demişti.
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