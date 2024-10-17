Fenerbahçe'de Ryan Kent ile yollar resmen ayrıldı!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 21:54

Güncelleme: 17.10.2024 - 21:54

Fenerbahçe, Ryan Kent ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

BU SEZON 1 MAÇTA OYNAMIŞTI

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir."

İngiliz oyuncu bu sezon sarı-lacivertli formayı 1 kez terletirken geçen sezon 18 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.