Fenerbahçe'de Ryan Kent ile yollar resmen ayrıldı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 27 yaşındaki İngiliz oyuncu Ryan Kent'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Fenerbahçe, Ryan Kent ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
BU SEZON 1 MAÇTA OYNAMIŞTI
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir."
İngiliz oyuncu bu sezon sarı-lacivertli formayı 1 kez terletirken geçen sezon 18 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.
Etiketler: #Ryan Kent #fenerbahçe #Sözleşme
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