Fenerbahçe'de Ryan Kent ile yollar resmen ayrıldı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 27 yaşındaki İngiliz oyuncu Ryan Kent'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de Ryan Kent ile yollar resmen ayrıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2024 - 21:54

Fenerbahçe, Ryan Kent ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

BU SEZON 1 MAÇTA OYNAMIŞTI

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir."

İngiliz oyuncu bu sezon sarı-lacivertli formayı 1 kez terletirken geçen sezon 18 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.


Etiketler: #Ryan Kent #fenerbahçe #Sözleşme

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