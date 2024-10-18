Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı: Kent'e 2 talip birden!

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshederek bonservisini eline alan Ryan Kent'e Rangers ve Leeds United'ın talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı: Kent'e 2 talip birden!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 11:32

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ryan Kent için İskoçya'nın Rangers kulübünün transfer girişimine başlayacağı ileri sürüldü.

The Scottish Sun'ın haberine göre; Kent'in sarı lacivertli kulüpteki sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmesinin ardından İskoç devi transfer alarmına geçti.

"TARAFTAR NEZDİNDE İTİBARI YÜKSEK"

Haberde, İngiliz futbolcunun 2018-2023 yılları arasında Rangers formasını giydiği hatırlatılarak, Ryan Kent için "Kulübün taraftarları nezdinde itibarı yüksek" yorumu yapıldı.

27 yaşındaki futbolcuya Rangers'ın yanı sıra Leeds United'ın da talip olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de 19 maça çıkan İngiliz kanat hücumcusu, 1 gol atarken 2 kez de asist yaptı.


Etiketler: #Ryan Kent #glasgow rangers #leeds united

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