Fenerbahçe ilk yarıda fişi çekti: Fenerbahçe 4-0 Konyaspor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u konuk etti.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 4-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe, mücadelenin 28. dakikasında Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle öne geçti. Bu golden sadece 2 dakika sonra, 30. dakikada Mert Müldür sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.

37. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Anderson Talisca, skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

ASENSIO PERDEYİ KAPATTI

Karşılaşmanın 87. dakikasında Fenerbahçe, Marco Asensio'nun golüyle farkı dörde çıkardı. Mücadele bu skorla sona erdi.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de yenilmezlik serisini sürdürdü.

Öte yandan Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, puanını 36 yaparak lider Galatasaray ile puan farkını yeniden 3'e düşürdü. Konyaspor ise 16 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Fred, Alvarez, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 4-0 Konyaspor

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

90' Konyaspor'da Melih oyundan çıkarken Jevtovic dahil oldu.

87' Fenerbahçe'nin hızlı hücumunda Oğuz'un sol kanattan ortasını kaleci Bahadır, penaltı noktasına sektirdi. Seken topa Asensio, sağ ayağıyla gelişine vurarak ağlara gönderdi.

87' GOL | Asensio'nun golü ile fark dörde çıktı.

85' Konyaspor'da Umut ile Guilherme oyundan çıkarken Melih Bostan ve Yasir dahil oldu.

78' Fenerbahçe'de Edson ile Kerem oyundan çıkarken Oğuz Aydın ile Bartuğ dahil oldu.

72' Konyaspor atağında Umut Nayir, ceza alanında dönerek vuruşunda kaleci Ederson'u geçemedi.

70' Konyaspor hücumunda Melih'in şutunu kaleci Ederson sağına uzanarak kurtardı.

67' Fenerbahçe'de Duran ile Fred oyundan çıkarken Szymanski ve İsmail dahil oldu.

58' Konyaspor'un Bardhi ile kullandığı serbest vuruşu direk dibinde kaleci Ederson kornere çıkardı.

55' Fenerbahçe'de Brown oyundan çıkarken Levent dahil oldu.

48' SARI KART | Konyaspor'da Uğurcan sarı kart gördü.

46' Konyaspor'da Jin-Ho oyundan çıkarken Pedrinho dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' DİREK | Asensio'nun ortasında top direkten döndü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

44' Fenerbahçe'de ceza sahasında önce yakın mesafeden Asensio vurdu, kaleci Bahadır ayağıyla topu ceza sahası sektirdi. Seken topa Fred, bekletmeden vurdu, kaleci Bahadır yeniden ayaklarıyla topu çıkarmayı başardı.

42' SARI KART | Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.

37' Fenerbahçe'de Talisca'nın sağ iç kulvardan sol ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu.

37' GOL | Talisca kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

34' SARI KART | Fenerbahçe'de Fred sarı kart gördü.

30' Fenerbahçe'nin hücumunda ceza sahasında yaşanan karambolde Mert Müldür'ün sol ayağıyla vuruşu savunmadan sekerek yükseklik kazandı. Kaleci Bahadır'ı şaşırtan top, ağlarla buluştu.

30' GOL | Mert'in şutu ağlarla buluşunca Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı.

28' GOL | Talisca'nın penaltıdan bulduğu gol ile Fenerbahçe öne geçti.

26' PENALTI | VAR incelemesinin ardından hakem Ozan Ergün penaltı kararı verdi.

12' Talisca'nın ceza sahası içinde çektiği şutu Bahadır kurtardı.

8' SARI KART | Talisca'ya faul yapan Konyasporlu Jin-Ho Ho sarı kart gördü.

7' Talisca'nın karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.