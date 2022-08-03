Fenerbahçe, İrfan Can transferini açıkladı
Fenerbahçe, Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Altay Bayındır'ı zorlayabilecek bir isim arayan Fenerbahçe, Göztepe'den kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferini tamamladı. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki eldiveni kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, bu transfer için 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, İrfan Can'ı bonservisi ile kadrosuna katmak isterse opsiyon 1.2 milyon euro.
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın lisansını da çıkardı ve Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.
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